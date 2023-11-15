По всій Україні повітряна тривога, є загроза: всі подробиці
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Минула така тривога тривала кілька годин
Вдень 15 листопада на всій території України було оголошено повітряну тривогу. У Збройних силах України розповіли про те, із чим вона пов’язана.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Так, за даними військових, в Україні є ракетна небезпека. Причиною цього є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
13:30 МіГ-31к здійснив дозаправку у повітрі, повітряна тривога може тривати орієнтовно до 15:00 – моніторингові пабліки.
12:30 Зафіксовано зліт Іл-78, який дозаправляє Міг-31К – моніторингові пабліки.
Нагадаємо, що вчора така ж повітряна тривога тривала цілих три з половиною години. За словами прессекретаря ПС ЗСУ Юрія Ігната, це сталося через те, що росіяни почали використовувати дозаправку в повітрі. 14 листопада таких дозаправок відбулося аж дві.
Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може ".
Раніше ми писали про те, що 13 листопада, також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді "Телеграф" повідомляв про загрозу ракетного удару через активність двох Ту-22м3.