По всій Україні повітряна тривога, є загроза: всі подробиці

Минула така тривога тривала кілька годин

Вдень 15 листопада на всій території України було оголошено повітряну тривогу. У Збройних силах України розповіли про те, із чим вона пов’язана.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Так, за даними військових, в Україні є ракетна небезпека. Причиною цього є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

13:30 МіГ-31к здійснив дозаправку у повітрі, повітряна тривога може тривати орієнтовно до 15:00 – моніторингові пабліки.

12:30 Зафіксовано зліт Іл-78, який дозаправляє Міг-31К – моніторингові пабліки.

Нагадаємо, що вчора така ж повітряна тривога тривала цілих три з половиною години. За словами прессекретаря ПС ЗСУ Юрія Ігната, це сталося через те, що росіяни почали використовувати дозаправку в повітрі. 14 листопада таких дозаправок відбулося аж дві.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може ".

Раніше ми писали про те, що 13 листопада, також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді "Телеграф" повідомляв про загрозу ракетного удару через активність двох Ту-22м3.