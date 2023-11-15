Дані вносили без призовника: чи можна відмовитися від такої повістки

У ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса

В Украиїні, у рамках продовження воєнного стану, триває загальна мобілізації населення та чоловіки продовжують отримувати повістки. Але в деяких випадках від них можна відмовитись.

Чи можна відмовитися від повістки, в яку дані вносили без призовника, розповів речник Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Подробицями він поділився в інтервью "Телеграфу".

На питання журналіста стосовно того, чи правда можна відмовитися від повістки, якщо певні дані вносили до неї у відсутність отримувача, він відповів: "Це взагалі абсурд, адже, як мінімум, існує адресне оповіщення військовозобов’язаних".

Майор пояснив, що у ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних.

Нагадаємо, що Верховна Рада 8 листопала підтримала законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану, які раніше подавав президент Володимир Зеленський. Таким чином, обидва ці положення продовжені ще на 90 днів.

Детальніше на цю тему читайте в статті "Телеграфу" "Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію".

Раніше "Телеграф" розповів, хто і де може виписати і вручити повістку. В ТЦК пояснили механізм.