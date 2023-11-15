Потрібне серйозне рішення: ексзаступник начальника Генштабу дав три поради щодо контрнаступу ЗСУ

Генерал вважає, що Україна має проаналізувати свої помилки на фронті

Україна витрачає багато ресурсів на ведення наступальних та контрнаступальних дій. Але через те, що у нашої країни ресурсів залишилось мало, необхідно ухвалювати серйозне військово-політичне рішення.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штаба Збройних сил України Ігор Романенко. За його словами, Силам оборони України потрібно переходити до стратегічної оборони по всій лінії фронту.

Водночас Романенко зазначив, що Україні потрібно готуватися до наступних своїх наступальних дій навесні 2024 року. Він підкреслив, що потрібно проаналізувати помилки, які допустила і Україна, і наші союзники при підготовці наступу ЗСУ цього року.

"Саме про це писав генерал Залужний. А військові американські аналітики потім звели ці тези до короткої фрази: "Щоб отримати якісні наступальні результати, слід забезпечити Україну озброєнням сучасної дивізії США", — заявив він.

Романенко уточнив, що мова йде про кілька бойових бригад, а також кілька бригад забезпечення. "Розмова не про те, що до нас зайдуть відповідні американські сили. А про те, що слід забезпечити ЗСУ відповідною кількістю сучасної техніки та озброєнь. Тоді можна мати успіх. Причому зробити це треба не розтягуючи, не розмазуючи, як це відбувається вже другий рік з боку наших партнерів", — підсумував він.

Більш детально про помилки України та союзників, а також про перспективи нашої війни читайте у матеріалі "Телеграфа" "Для багатьох це – холодний душ": генерал дав аналіз війни з росією".

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що війна триватиме ще довго. Водночас, за його словами, підписання договорів з росією не розглядається.