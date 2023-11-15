Його заслуги відзначав Залужний: під Авдіївкою загинув танкіст-орденоносець (фото)

Вічна пам’ять героя

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до побратимів та родини українського захисника Леоніда "Моцарта" Іщенка.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації міста Канів. Іщенко був орденоносцем і відважно боровся за нашу країну. Лише минулого місяця герой отримав свій "Золотий хрест" із рук головкома Залужного. Також воїн мав ще дві військові відзнаки — Міністерства оборони України "За честь і славу" та Всеукраїнського об’єднання "Україна" "За хоробрість у бою".

44-річний канівець воював у званні старшого сержанта і був командиром танка танкового взводу у 1-й окремій Сіверській бригаді. На жаль, його шлях воїна обірвався 11 листопада під час боїв за Авдіївку. У Героя залишилися мама, дочка, рідні та друзі.

"До початку повномасштабного вторгнення старший сержант Леонід Іщенко з позивним "Моцарт" працював на різних підприємствах Канева…У серпні 2023 року під час штурму в районі населеного пункту Урожайне Донецької області разом із побратимами Леонід забезпечував підрозділи морської піхоти вогневою підтримкою. дві бойові машини росіян, один "Урал" з боєкомплектом та особовий склад", — розповідали побратими та мама військового.

Поховають військового у четвер, 16 листопада, на цвинтарі мікрорайону Костянець. Церемонія прощання розпочнеться орієнтовно об 11.00 біля культурного центру "Шевченка Hub".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий український спортсмен і актор Євген Світличний.