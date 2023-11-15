Суниця – це не полуниця, а смородина буває лише чорною: як правильно називаються ягоди українською

Ці правила потрібно знати

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями ряд громадян може мати проблеми. Наприклад, багато хто досі плутає назви різних ягід і часто називають їх на російський лад.

"Телеграф" розповідає про те, як правильно називати популярні ягоди українською. Так, наприклад, слід запам’ятати, що смородиною в українській мові називають лише чорні ягоди. Червоні плоди називаються "порічкою".

Ще часто українською плутають суницю з полуницею. Правильно говорити так:

"Клубніка"— "полуниця";

"Земляніка" — "суниця".

І не навпаки.

"Голубіки" в українському не буває — є лохина.

"Крижовнік" перекладається як "аґрус", а "бояришнік" українською буде "глід".

"Клюкву" українською краще називати "журавлиною", "ежевіку" — "ожиною".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно говорити імена українською мовою. Потрібно знати, що в українській мові відсутні чоловічі імена, такі як Мишко, Діма, Вадик чи Юрко.

Також ми повідомляли про те, як українською правильно називати жителів різних міст.