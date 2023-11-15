Генерал назвав два види зброї, необхідної для ефективного наступу ЗСУ

Він пояснив, чому затягуються поставки винищувачів

Українські військові продовжують вести наступальні дії. Але для більш ефективних дій Збройним силам України потрібні нові види озброєння.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штаба Збройних сил України Ігор Романенко. Він розповів, яка саме зброя потрібна Силам оборони.

"Ракети більшої дальності, про ймовірні поставки яких на початку наступного року чомусь каже журналістка Гонгадзе, а не представники політичних кіл. І, звичайно, нам потрібна бойова авіація – горезвісні винищувачі F-16. Чомусь американці весь рік гальмували такі поставки, не даючи при цьому виразних пояснень, із чим це пов’язано", – підкреслив Романенко.

За словами генерала, коли розпочиналася робота щодо створення авіаційної коаліції, наголошувалося, що перші натовські винищувачі з нашими навченими пілотами можуть з’явитися в українському небі вже восени цього року. При цьому він нагадав, що терміни поставок постійно зрушувалися.

"І зараз йдеться вже про весну-літо 2024-го. Хоча цілком реалістично було б зробити все до кінця поточного року – початку наступного. Але ми явно маємо справу з американськими політичними рішеннями та їх інформаційним супроводом", – заявив він.

Більш детально про помилки України та союзників, а також про перспективи нашої війни читайте у матеріалі "Телеграфа" "Для багатьох це – холодний душ": генерал дав аналіз війни з росією".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist визнав, що через повільність поставок винищувачі F-16 стануть менш корисними для України. Причина в тому, що росії вдалося вдосконалити свою ППО.

У листопаді з’являлася інформація, що перші літаки цього типу вже були перекинуті з Нідерландів до Румунії, де проходитиме навчання українських пілотів.