У війні 30 тисяч загиблих? Як рахують втрати українські та світові організації

З'явилися нові дані на основі повідомлень з відкритих джерел

Втрати серед українських військових, які офіційно не розголошуються, постійно викликають дот себе багато уваги. Так, на днях активісти спільноти "Книга пам’яті полеглих за Україну" назвали орієнтовну цифру у 30 тисяч загиблих. Все це — зібрані активістами дані з відкритих джерел, які з'являлися про загиблих українських воїнів в інтернеті від початку повномасштабного вторгнення станом на листопад 2023 року.

Спільнота є поважний ресурсом, саме на підставі їх електронного ресурсу цієї спільноти було створено Стіну пам’яті полеглих в російсько-українській війні у 2014–2021 роках біля Михайлівського монастиря. Автори стверджують, що обробили усі повідомлення, що де-небудь з'являлися, пише "Новинарня".

"Загальна кількість загиблих або померлих, інформацію про яких було зібрано станом на початок листопада 2023 року й дату смерті яких було точно чи приблизно встановлено, становить понад 22000 осіб", – стверджують учасники проєкту "Книга пам’яті". Це не остаточна цифра загиблих, але й не менше 70%, стверджують автори Книги. Тобто реальна цифра становитиме понад 30 тисяч осіб.

Поранених бійців – майже 100 тисяч, але більшість із них незабаром повернеться до своїх побратимів після лікування.

Як цифри називають інші організації та особи

Західні ЗМІ постійно поширюють свої дані та з плином часу з'являються нові цифри. Так, останнім був поважний журнал The Economist, який з посиланням на дані американських посадовців 12 листопада написав, що унаслідок повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.

"За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських солдатів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені", – йдеться у статті.

Відносно свіжими є також цифри видання The New York Times (серпень 2023), яке із посиланням на американських посадовців повідомило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та росії за понад півтора року повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч. Тобто, це українці та росіяни разом, видання зазначає, що більшість у цій гігантській цифрі – росіяни. З російського боку, за оцінками США, загальна кількість втрат становить 300 тисяч, з них 120 тисяч – загиблі й 170-180 тисяч – поранені. Україна ж, за цими ж підрахунками, втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

В Україні ці цифри назвали неправдивими, інформація звучала від секретаря РНБО Олексія Данілова. Зеленський, Подоляк та деякі інші офіційні особи вказували, що за 2023 рік ЗСУ втрачали 30–50 людей загиблими щоденно.

На жаль, ми не можемо точно сказати чи перевірити викладену усіма вище зазначеними спікерами інформацію про загиблих. Це є закритою інформацією, а у Книзі пам'яті лише поіменно підтверджені загиблі, хоча є ще зниклі безвісти особи.

Казки російської пропаганди

російська пропаганда щодня малює у своїх зведеннях десятки одиниць знищеної техніки, з військовими ситуація десь така ж. Тим більше, що Генштаб ЗСУ щодня публікує свіжу цифру мертвих росіян (за останню добу станом на ранок 15 листопада це близько 314 290 осіб, приблизно +820 за добу), і треба, так би мовити, відповісти на ці цифри чимось грізним.

У середині червня президент рф володимир путін, аби не влазити в цифри, просто сказав, що втрати ЗСУ катастрофічні, а "росія зазнає вдесятеро менше втрат, ніж Україна". Це було 13 червня під час зустрічі з так званими "воєнкорами".

У липні путін зустрівся зі своїм білоруським другом по воєнних злочинах Олександром Лукашенком, обидва були схвильовані питанням українських втрат: Лукашенко заявив, що з початку війни безповоротні втрати українських військ становили 26 тис. осіб. путін у відповідь сказав: "Більше, вже більше".

Далі, у серпні 2023, включився міністр оборони рф сергій шойгу, який сказав, що ЗСУ за 3 місяці наступу втратили понад 43 тис. військовослужбовців.

Американський полковник у відставці Дуглас Макгрегор, відомий своєю проросійською позицією та розповсюдженням дезінформації, не став лишатися осторонь. У своєму твіті Макгрегор написав про 500 тис. загиблих українців.

Нагадаємо, що "Телеграф" розповів про три сценарії розвитку подій на фронті на осінь-зиму.