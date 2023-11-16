Зеленський розповів, чому "Абрамси" не вплинули на перебіг боїв в Україні

Президент сподівається, що цих танків у майбутньому буде більше

Американські танки Abrams не змогли відіграти істотної ролі на полі бою в Україні, оскільки їхня кількість незначна.

Як розповів України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками африканських засобів масової інформації, він сподівається, що у майбутньому цих танків побільшає.

"На щастя або, на жаль, у нас дуже багато різних танків. Abrams – не виняток. Це якісний танк. У нас їх не дуже багато, чесно вам скажу", — сказав Зеленський.

Він висловив сподівання на те, що в майбутньому, в міру розвитку двосторонніх відносин із США, їх в Україні з’явиться більше, але поки що через малу кількість вони не відіграють величезної ролі на полі бою.

Як повідомлялося раніше, перший танк Abrams прибув до України наприкінці вересня. Постачання відбулося швидше, ніж передбачалося раніше, оскільки замість новітньої варіації M1A2 було передано модернізовані M1A1.

На середину жовтня, в Україну прибули всі обіцяні танки цього типу. Усього їх було передано близько тридцяти одиниць. В той самий час з-за кордону повернулися й українські військові, які проходили навчання на американській базі в Німеччині.