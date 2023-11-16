У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: у чому причина

Востаннє ворог бив ракетами Київщиною 11 листопада

Вранці 16 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. Вона пов’язана із загрозою застосування балістичної зброї.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Під загрозою балістики опинилися Київська, Чернігівська та Сумська області. Також на сполох оголосили і в Києві.

Тривогу у вказаних регіонах оголосили о 8:10. Населення просять пройти до сховища.

Водночас у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях було оголошено загрозу застосування ударних безпілотників. Зокрема, вибухи вже чули у Старокостянтинові Хмельницької області. Там повідомляли про атаку "шахедів". О 8:18 там оголосили відбій.

Нагадаємо, що востаннє ворог атакував балістикою Київську область 11 листопада. Тоді сили ППО впоралися із загрозою і ракети були збиті ще на підльоті до столиці. На щастя, обійшлося без жертв. Цікаво, що перед цим противник не атакував Київ та область ракетами понад 50 днів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що противник почав жахати українців ще з вечора 15 листопада. Тоді вибухи чули у Миргороді Полтавської області.