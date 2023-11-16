Це вперше: в рф повідомили про атаку новими дронами

Потерпілих внаслідок падіння дронів немає

Російські ЗМІ повідомили, що бійці Збройних сил України (ЗСУ) вперше застосували іспанські БПЛА Columba. Новий безпілотник із вибухівкою знайшов перед входом на свою земельну ділянку мешканець Смоленська.

За даними росЗМІ, у сусідньому лісі поліція знайшла аналогічний БПЛА. Про це повідомляє у четвер, 16 листопада, телеграм-канал Shot.

Видання пише, що 50-річний росіянин, об одинадцятій годині ранку, вирушаючи на роботу, виявив безпілотник перед воротами свого будинку. Він одразу викликав поліцію. В результаті російські експерти нібито з’ясували, що це БПЛА іспанського походження – Columba. Він ніс на собі кумулятивний заряд КЗ-6 та вибухівку С-4 масою близько 1,2 кілограма.

РосЗМІ стверджують, що Україна вперше в атаці задіяла "іспанську" БПЛА Columba.

Пізніше за 200 м від місця виявлення першого БПЛА поліцейські знайшли другий дрон — аналогічний. Внаслідок його падіння також ніхто не постраждав.

БПЛА Columba: що відомо

Такі безпілотники виробляє іспанська компанія Spaitech, призначені вони переважно для розвідки. ЗСУ переробляють їх у ударні – головним чином на підприємстві ТОВ "НВП Спайтек" в Одесі. Дальність польоту – 120 км, може нести до 7 кг навантаження.

Технічні характеристики БПЛА:

· Довжина — 0,84 метра;

· Розмах крил — 2 метри;

· максимальна злітна вага — 10 кілограмів;

· крейсерська швидкість польоту — 110 км/год;

· максимальна швидкість польоту — 140 км/год;

· максимальна дальність польоту — 25 км;

· максимальна висота польоту — 4000 метрів;

· Тип авіадвигуна: електричний.

Раніше "Телеграф" розповів, як допомагає на фронті дрон Altius-600.