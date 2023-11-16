В Ірану вже є збагачений уран: на скільки ядерних бомб його вистачить

Іран не виконує взятих на себе зобов'язань

Іран накопичив запаси збагаченого урану, яких достатньо для створення кількох ядерних бомб. При цьому влада країни відмовляється виконувати вимоги ООН.

Про це йдеться у внутрішніх звітах МАГАТЕ. Докумен потрапили у розпорядження Reuters.

Видання повідомляє, що у розпорядженні Ірану вже є 128,3 кг урану, збагаченого до рівня 60%. У разі подальшого збагачення до рівня 90% цього буде достатньо для виробництва трьох ядерних бомб.

Агентство, спираючись на конфіденційні звіти МАГАТЕ, пише, що в Ірані до рівня 60% щомісяця збагачують у середньому близько 3 кг урану. В окремі місяці — до 9 кг.

Високопоставлений дипломат США сказав Reuters, що Іран – "єдина країна у світі, яка збагачує уран до такого високого рівня, не виробляючи при цьому ядерної зброї".

Слід зазначити, що у 2022 році Рада МАГАТЕ вимагала від влади Ірану допустити міжнародне розслідування стосовно появи слідів урану на об'єктах держави, які не були заявлені ним як ядерні. Прогресу у розслідуванні не було. Крім того, домовленість про перевстановлення обладнання для моніторингу, яке Іран демонтував минулого року, було виконано лише частково.

Також у вересні Тегеран відкликав акредитацію у деяких провідних інспекторів МАГАТЕ.

У звітах агентства йдеться про те, що Іран не виконує взятих на себе зобов'язань.

Reuters, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, пише, що ймовірність того, що до Ірану через це будуть застосовані нові санкції, дуже мала. Це пов’язано з тим, що США та Європа уникатимуть нових ускладнень у регіоні через війну Ізраїлю з терористичним рухом ХАМАС.

Нагадаємо, що у січні 2023 року глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Вже на початку травня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, нібіи, Іран накопичив матеріал, якого достатньо для створення п'яти ядерних бомб.

У жовтні Пентагон доповів, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ГУР розповіли про великі невдачі росії з ядерними силами.