Бахмут – не головне: ексзаступник голови Генштабу розповів, де і коли ЗСУ мали перейти в оборону

Російським загарбникам дуже потрібна перерва у боях, щоб накопичити сили

Україна не згорнула операцію на півдні вчасно, коли стало зрозуміло, що досягти поставленої перед військовими мети з наявними силами не вийде. Тому резерви ЗСУ виснажилися і зараз на них чекає позиційна війна – що якраз дуже потрібно росії.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штаба Збройних сил України Ігор Романенко. На його думку, звільнення Бахмуту на цей час для ЗСУ не є актуальним.

"А наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках слід було згортати, максимум через два місяці з їх початку. На той момент було гранично ясно, що з наявними озброєннями ми не зможемо досягти необхідних результатів з огляду на потужну оборону супротивника" – сказав він.

Також Романенко зазначив, що російські терористи зараз дуже потребують паузи в активних бойових діях – вони хочуть накопичити більше військ, посилити роботу з легітимізації українських територій, які встигли вхопити, а потім будуть намагатися поторгуватись з Україною та її союзниками.

Більш детально про помилки України та союзників, а також про перспективи нашої війни читайте у матеріалі "Телеграфа" "Для багатьох це – холодний душ": генерал дав аналіз війни з росією".

Як повідомлялось, наприкінці жовтня на Херсонському напрямку військовослужбовці ЗСУ форсували річку Дніпро і продовжили наступ на лівому березі.

Також "Телеграф" писав, навіщо росія наступає на Авдіївку, що зараз там відбувається і які у цього перспективи.