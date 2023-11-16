"Викосили всю располагу, перебили всіх": стало відомо про вражаючу операцію українських бійців

У окупантів заявили про значні втрати

Українським військовим під час контрнаступу на Запоріжжі вдалося провести унікальну операцію. Вони змогли увірватися в розташування одного з підрозділів окупантів та знищили всіх, хто там перебував.

Про це повідомив колаборант Володимир Новіков на прізвисько Алабай, який з 2014 року воював на боці днр і очолював загін "Троя", а тепер воює на боці росії. Відео із розповіддю окупанта оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

За словами окупанта, українська ДРГ зайшла до підрозділу росіян. "Викосили располагу", — заявив він.

Новіков також опублікував відео із наслідками цієї операції українських військових. На ньому можна побачити тіла російських окупантів. На відео також можна почути голоси із характерним кавказьким акцентом.

Колаборант розповів про подробиці того, що сталося. За його словами, українські військові, застосовуючи безшумну зброю ліквідували вартових та зайшли до підвального приміщення, яке окупанти використовували як розташування. Після цього вони закидали його гранатами, а також обстріляли зі стрілецької зброї.

Він розповів, що через плутанину російські військові відкрили хаотичний вогонь, внаслідок якого постраждали їхні ж товариші по службі. Новіков зазначає, що втрати окупантів "були величезними".

Він звинуватив у тому, що сталося, російське командування. За його словами, командиром підрозділу не було грамотно організовано охорону об’єкту.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямах ЗСУ слід було згортати, максимум через два місяці з їхнього початку.