Майже як у звітах Генштабу ЗСУ: на Заході назвали нові цифри втрат військ рф в Україні

Західні посадовці вважають, що війна в Україні буде тривалою

У ході війни проти України росія вже втратила від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими. А втрати росіян за день можуть сягати до 1000 осіб.

Про це пише The Guardian з посиланням на західних посадовців. Зазначається, що вони на умовах анонімності повідомили таку інформацію журналістам.

Вони також оцінили поточну ситуацію на полі бою. Посадовці підкреслили що у найважчих боях під Авдіївкою росія втрачає від 500 до 1000 бійців за день.

"Жодна сторона не здатна здійснити рішучу операцію на суші", — сказав один з офіційних осіб. На його думку, ймовірно, далі буде продовжуватись "тривалий конфлікт", у якому довгострокова військова допомога США та Європи буде мати вирішальне значення.

Один з посадовців зазначив, що контрнаступ України на Запорізькому фронті фактично завершився. Хоча, за його словами, ймовірно три українські бригади переправилися через Дніпро на лівий берег Херсонської області.

Зазначається, що ці сили зайняли позицію на лівому березі Дніпра, яку росіяни виявилися нездатними витіснити. За словами посадовців, було незрозуміло, скільки бронетехніки українські військові змогли переправити через річку. Також чиновники сказали, що вони очікують, що Україна, швидше за все, зможе досягти поступового прогресу.

Слід зазначити, що за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 16 листопада, втрати росії склали понад 315 тисяч. Тільки за останню добу рф втратила 1330 військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни. Не виключено, що він стане найважчим.