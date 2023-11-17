Летіли у бік Київщини: ворог атакував Україну "шахедами", вибухи чули у різних областях

Про наслідки атаки пізніше повідомлять у Повітряних силах ЗСУ

У ніч проти 17 листопада росіяни знову масовано атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Вибухи чули у кількох областях.

"Телеграф" зібрав інформацію про наслідки нічної атаки. Попередньо, ППО спрацювало за безпілотниками у трьох областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про виліт "шахедів" ближче до півночі, після чого тривога почала "розповзатися" територією України.

Після опівночі про вибухи повідомили у Хмельницькій області. За даними місцевої влади, там відпрацювали сили ППО. Попередньо ворожі "шахеди" летіли у бік Старокостянтинова.

Також про вибухи та роботу ППО повідомляли на Одещині. За даними моніторингових пабліків, дрон рухався північно-західним курсом неподалік від розмежування з Миколаївською областю. Офіційних коментарів від місцевої влади не було.

Далі "шахеди" взяли курс на північ, після чого сили ППО працювати почали і в Київській області. За попередніми даними, безпілотники знищили, коли вони прямували у бік Фастова.

Станом на 6.30 в Україні тривогу не оголошено, всі повітряні цілі ліквідовані. Пізніше у зведенні Повітряних сил ЗСУ буде детальна інформація про нічні події.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 листопада ворог також атакував Україну "шахедами",