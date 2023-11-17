"Якщо Україна перестане боротися...": генсек МЗС Естонії зробив заяву про війну з росії

Дипломат вважає, що Кремль повинен усвідомити, що в їхніх інтересах змінити курс та відступити

Контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) триває вже майже півроку. Генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов розповів, що думає з приводу ситуації на фронті.

Дипломат також прокоментував знаменитий російський наррат про те, що "Європа втомилася від війни". Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

Журналіст поцікавився у Йонатана Всевіова, чи справді союзники України очікували, що контрнаступ буде швидшим чи агресивнішим, і чи втомилася Естонія від війни.

"Ні, ми не втомилися. І ми не можемо втомитися, бо війна, яку розв’язала росія проти України, це не просто війна проти незалежності та безпеки України. Це війна проти міжнародної безпеки, світового порядку, прав людей та інших європейських базових засад. Чи можемо ми втомитися захищати ці принципи? Ні, ми не маємо права. Як ми можемо?", – пояснив Генсек МЗС Естонії.

Дипломат наголосив, що "нарратив, що хтось втомився, є помилковим". Він зазначив, що війна, очевидно, важка і найбільше це відчувають українці. Лише українці відчувають, наскількі висока ціна цієї війни. Естонія відчуває лише її впливом геть економіку і політичну сферу. Крім того, країна, допомагаючи Україні, приймає біженців. "Але це лише тінь того болю та страждань, які зазнають люди в Україні. І ми маємо бути абсолютно чесні з собою у питанні, чому існують ці болі та страждання. Вони існують через рішення Володимира Путіна використати військову силу проти суверенітету та незалежності України і в процесі повністю перебудувати європейську архітектуру безпеки, оскільки це буде повністю неприйнятним для українців, а також для естонців, для європейців загалом", - зазначив Йонатан Всевіов.

Дипломат наголосив, що Європа не готова повертатися до тієї моделі світу, де "вирішує сила". "Як європейці ми знаємо, куди ці шляхи можуть привести. І ми абсолютно відверті в тому, що треба робити, щоб ці страждання закінчилися. Путіну треба змінити своє рішення, або будь-кому, хто буде при владі в РФ. Якщо Україна перестане боротися, якщо Захід перестане підтримувати Україну, більше не буде ні України, ні європейської архітектури безпеки. Якщо Росія перестане нападати, більше не буде війни", — наголосив естонський чиновник.

Він ще раз наголосив, Кремль має усвідомити, що в їхніх інтересах змінити курс, відступити, зупинити агресію та допомогти вибудувати лад у Європі, включаючи відновлення України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російський диктатор Володимир Путін може отримати ще один ордер на арешт. На цей раз йдеться про його спроби влаштувати голод в Україні, що є забороненим методом ведення війни.