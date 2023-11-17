Загроза є не лише для України: у МЗС Естонії назвали ключову мету вторгнення рф

Всевіов зазначив, що поки не бачить безпосередньої небезпеки для Естонії.

У Москві не приховують того, що влада росії хоче встановити новий європейський порядок безпеки. кремль прагне зруйнувати ідею суверенітету для тих, хто живе на кордонах росії, і створити Європу, де знову відновляться їхні сфери впливу.

Про це заявив Генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми не приймемо цю пропозицію, так само, як ми не прийняли так звані договори з безпеки, які вони представили прямо перед 24 лютого 2022 року. Ми не прийняли їх після того, як вони розпочали війну. Це просто неприйнятно, оскільки ми знаємо, куди веде цей шлях, якщо ми погодимося. Неможливо задовольнити диктатора, жертвуючи волею інших народів і сподіваючись на стабільність. Ми не зможемо це зробити, тому ми не будемо цього робити. І саме тому ми підтримуємо Україну краще, політично, економічно та військово" — Розповів дипломат.

При цьому Йонатан Всевіов зазначив, що поки що не бачить безпосередньої небезпеки для Естонії. Він пояснив, що його країна є членом НАТО та Європейського союзу. Це дає певні гарантії безпеки. "Однак той факт, що росія обрала шлях війни, є джерелом небезпеки, очевидно, не тільки для Естонії, а й для кожної європейської країни. Тому що саме Європу вони хочуть фундаментально змінити, а не лише Україну", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов розповів, що думає щодо ситуації на фронті.