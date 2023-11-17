Мінус іранські снаряди: ССО вдарили по вантажівці росіян з боєкомплектами (відео)

Окупанти намагались замаскувати техніку

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ (ССО) завдали удару по вантажівці окупантів з боєкомплектом до "Граду". Зазначається, що снаряди, у кількості близько 55 штук, були іранського виробництва.

Унаслідок успішно виконаної роботи знищено вантажівку разом з боєприпасами та пошкоджено саму установку "Град" окупантів. Про це у пʼятницю, 17 листопада, інформують ССО у Telegram, публікуючи також відео роботи наших бійців.

Українські оборонці виявили замасковано техніку росіян під час проведення повітряної розвідки на Південному напрямку. Оборонці почали діяти оперативно.

Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу, як зазначають у повідомленні Сили спеціальних операцій, ефективно скоригував по російських цілях вогонь артилерії підрозділів Сил оборони, а також застосував для ударів власні FPV-дрони.

"У результаті роботи знищено вантажний автомобіль "Урал-4320" з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град" (за даними розвідки – 55 реактивних снарядів іранського виробництва) та пошкоджено РСЗВ БМ-21 "Град", — розповіли про наслідки успішного удару по ворожих позиціях українські оборонці.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв про те, що речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, анонсувавши "великі успіхи" на південному напрямку, розповіла як вплинула погода на ситуацію на фронті. Зокрема, кількість обстрілів із боку супротивника значно скоротилася.