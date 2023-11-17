"Майдан-3": Зеленський заявив про новий підступний план кремля

Постачання зброї Україні скоротилося і рф намагається скористатися моментом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зсув акценту на війну в Ізраїлі сповільнив постачання артилерійських снарядів в Україну. З цієї причини контрнаступ ЗСУ заходить у глухий кут. Крім того, росія хоче підірвати ситуацію в Україні зсередини.

Зеленський сказав про цю групу журналістів у своєму офісі у Києві 16 листопада. Його цитує Вloomberg.

"Наші поставки скоротилися. Це життя — і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми теж маємо захищатися", — зазначив президент.

Зеленський провів тиждень, запевняючи союзників, що українські військові готуються до зимових боїв. Делегація із Києва відвідала Вашингтон.

"Зараз я зосереджений на отриманні допомоги від Заходу ... фокус зміщується через Близький Схід та інші причини. Без підтримки ми відступимо", — сказав Зеленський.

Крім того, за словами глави України, росія також прагне посіяти розкол в українському суспільстві. кремль хоче створити "хаос" усередині країни та змістити президента. Він послався на розвіддані, отримані Києвом від партнерів. Російський план підриву ситуації в Україні Зеленський описав як "Майдан-3", пояснивши, що росія прагне влаштувати в Україні переворот.

Як повідомляв "Телеграф", у Пентагоні наполягають на виділенні допомоги Україні. Заступник представника міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Конгресу слід якнайшвидше прийняти запит президента Джо Байдена щодо виділення додаткових коштів Україні та Ізраїлю.