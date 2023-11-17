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"Майдан-3": Зеленський заявив про новий підступний план кремля

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 17 листопада 2023, 11:42
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Постачання зброї Україні скоротилося і рф намагається скористатися моментом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зсув акценту на війну в Ізраїлі сповільнив постачання артилерійських снарядів в Україну. З цієї причини контрнаступ ЗСУ заходить у глухий кут. Крім того, росія хоче підірвати ситуацію в Україні зсередини.

Зеленський сказав про цю групу журналістів у своєму офісі у Києві 16 листопада. Його цитує Вloomberg.

"Наші поставки скоротилися. Це життя — і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми теж маємо захищатися", — зазначив президент.

Зеленський провів тиждень, запевняючи союзників, що українські військові готуються до зимових боїв. Делегація із Києва відвідала Вашингтон.

"Зараз я зосереджений на отриманні допомоги від Заходу ... фокус зміщується через Близький Схід та інші причини. Без підтримки ми відступимо", — сказав Зеленський.

Крім того, за словами глави України, росія також прагне посіяти розкол в українському суспільстві. кремль хоче створити "хаос" усередині країни та змістити президента. Він послався на розвіддані, отримані Києвом від партнерів. Російський план підриву ситуації в Україні Зеленський описав як "Майдан-3", пояснивши, що росія прагне влаштувати в Україні переворот.

Як повідомляв "Телеграф", у Пентагоні наполягають на виділенні допомоги Україні. Заступник представника міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Конгресу слід якнайшвидше прийняти запит президента Джо Байдена щодо виділення додаткових коштів Україні та Ізраїлю.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Зеленський