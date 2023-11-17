Пішов на фронт добровольцем: на фронті загинув брат заступника УПЦ МП

Воїн пав під час виконання бойового завдання

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до родини Олександра Попченка. Він був рідним братом благочинного (адміністративна посада священика, при призначенні на яку він стає одним із помічників єпископа) Рокитнівського округу Сарненської єпархії протоієрея Бориса.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ. Олександр під час повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Батьківщину від російського агресора. Загинув герой внаслідок отримання під час бойового завдання поранення, несумісного із життям.

"Митрополит Поліський і Сарненський Анатолій та духовенство Сарненської єпархії висловлюють щирі співчуття протоієрею Борису Попченку, батькам, дружині, дітям та рідним загиблого Захисника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув голова ТЦК із довгим військовим шляхом. Він став першим після указу Зеленського відправляти військкомів із ТЦК на фронт.

Також ми повідомляли, що у важких боях із російськими окупантами загинув юний український військовий Радомир Олійник.