В росії намалювали нову "карту України": путінцям поставили 8 незручних питань

росіяни нафантазували собі найрізноманітніших територій

У кремлі надрукували картку з "новими кордонами України". Але зі своїми фантазіями пропаганда знатно зганьбилася.

Нестикування (м’яко кажучи) з реальністю зауважив Максим Майоров із Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він розвіяв новий міф росіян, а також поставив їм незручні питання.

Псевдокарта виглядає так:

Примітною деталлю на цій карті, як зазначає Майоров, є Снігурівка. Справа в тому, що цей населений пункт Миколаївської області росіяни надумали "приєднувати" до росії ще перед псевдореферендумами у складі чомусь Херсонської області, проте під час формалізації анексії про нього взагалі забули. Наголошується, що на інших картах рф зазвичай не чіпає Миколаївську область, а таке автор "вперше бачить".

"Українська географія завдає окупантам чимало клопотів. Крім вічних сумнівів, чи Снігурівка — херсонська й російська, чи миколаївська й українська, ось ще кілька проблемних питань", — пише Майоров.

Чи можна вважати успіхом, що до початку т.зв. "СВО" Україна не займала жодних російських територій, а тепер Росія стала країною, чиї території окуповані (правобережна Херсонщина, північ Запорізької області, західні частини Донеччини та Луганщини)?

В який конкретний момент часу Україна встигла окупувати русскій город Запорожьє?

Як трактувати неприєднані, але підконтрольні Росії частини Миколаївської (Кінбурнська коса) та Харківської областей — чи значить, що Росія — окупант цих територій?

Чому війна "на Украине", якщо майже всі бойові дії точаться на возз'єднаних з РФ територіях?

То як буде правильно — Бахмут чи Артьомовск?

А якщо, Артьомовск — то чому тоді Альошкі, а не Цюрупінск?

Чому єдиними народними республіками у складі РФ є Донецька та Луганська, інші що — антинародні?

І чому народам Запоріжжя та Херсонщини не дозволили створити свої народні республіки (як це було в Новоросії у 2014-му) — вони що — гірше?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський підручник із сучасної історії змінили за вказівкою путіна.