В росії намалювали нову "карту України": путінцям поставили 8 незручних питань
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росіяни нафантазували собі найрізноманітніших територій
У кремлі надрукували картку з "новими кордонами України". Але зі своїми фантазіями пропаганда знатно зганьбилася.
Нестикування (м’яко кажучи) з реальністю зауважив Максим Майоров із Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він розвіяв новий міф росіян, а також поставив їм незручні питання.
Псевдокарта виглядає так:
Примітною деталлю на цій карті, як зазначає Майоров, є Снігурівка. Справа в тому, що цей населений пункт Миколаївської області росіяни надумали "приєднувати" до росії ще перед псевдореферендумами у складі чомусь Херсонської області, проте під час формалізації анексії про нього взагалі забули. Наголошується, що на інших картах рф зазвичай не чіпає Миколаївську область, а таке автор "вперше бачить".
"Українська географія завдає окупантам чимало клопотів. Крім вічних сумнівів, чи Снігурівка — херсонська й російська, чи миколаївська й українська, ось ще кілька проблемних питань", — пише Майоров.
- Чи можна вважати успіхом, що до початку т.зв. "СВО" Україна не займала жодних російських територій, а тепер Росія стала країною, чиї території окуповані (правобережна Херсонщина, північ Запорізької області, західні частини Донеччини та Луганщини)?
- В який конкретний момент часу Україна встигла окупувати русскій город Запорожьє?
- Як трактувати неприєднані, але підконтрольні Росії частини Миколаївської (Кінбурнська коса) та Харківської областей — чи значить, що Росія — окупант цих територій?
- Чому війна "на Украине", якщо майже всі бойові дії точаться на возз'єднаних з РФ територіях?
- То як буде правильно — Бахмут чи Артьомовск?
- А якщо, Артьомовск — то чому тоді Альошкі, а не Цюрупінск?
- Чому єдиними народними республіками у складі РФ є Донецька та Луганська, інші що — антинародні?
- І чому народам Запоріжжя та Херсонщини не дозволили створити свої народні республіки (як це було в Новоросії у 2014-му) — вони що — гірше?
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський підручник із сучасної історії змінили за вказівкою путіна.