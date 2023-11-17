Дитячі нарукавники та надувне коло: двоє ухилянтів хотіли переплисти Тису (фото)

На місці, де планували перепливати ріку горе-втікачі, вже потонуло зо два десятки їхніх "колег"

На кордоні України та Румунії прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти від мобілізації. Для цього вони в обхід прикордонних пропускних пунктів прийняли рішення переплисти Тису – причому вирішили зробити це за допомогою дитячого спорядження для плавання.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Затримані – жителі Закарпаття та Полтавської області.

Як виявилося, мешканець Закарпаття пообіцяв полтавчанину, що доправить останнього за кордон попри заборону на виїзд для військовозобов'язаних чоловіків. Втікачі вирішили переплисти Тису.

Для цього закарпатець забезпечив товаришу гідрокостюм та "надійний плавзасіб" – надувне дитяче коло. Собі ж знайшов надувні нарукавними із рожевими фламінго – звісно, теж дитячі.

Бурхливу та небезпечну річку планувалося перепливати з дитячими іграшками

Щоправда, "геній" не сказав полтавчанину, що на цій ділянці ріки глибина в чотири метри, ширина – 50 метрів, а течія настільки бурхлива, що понад два десятки "колег"-втікачів знайшли тут свій кінець. Тому що за послугу планував отримати 3200 доларів США.

Прикордонники склали щодо затриманих адміністративний протокол, а на горе-провідника також заявили у поліцію через його незаконну спробу переправити людину через державний кордон України. Долю "плавзасобів" у ДПСУ не повідомили.

Як повідомляв "Телеграф", Україна може почати добиватися екстрадиції військовозобов’язаних, які виїхали за кордон на підставі підроблених довідок військово-лікарської комісії (ВЛК). Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Західні ЗМІ оцінили кількість втікачів з України у понад 20 тисяч осіб. У ДПСУ кажуть, що понад 16 тисяч було затримано на спробі незаконно подолати кордон, а ще близько семи тисяч "спалилися" на підроблених документах.