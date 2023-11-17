"Тепер я йому дарую квіти": дружина загиблого під Бахмутом військового зворушила історією (фото та відео)

Сергію Бабенку могло б виповниться 48 цього дня... але вже не виповниться ніколи

Війна не оминула нікого з українців, і практично у кожного є сумна історія про поранених чи загиблих родичів, друзів чи знайомих. Усі вони чимось схожі, але в кожного болить по-своєму. Одним із тих, хто спочив у боях за свободу України, став Сергій Бабенко, якому тепер назавжди буде 47 років.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Лісовому кладовищі у Києві, де зустрів дружину Сергія та двох його дітей.

Сергій Бабенко загинув у серпні під Бахмутом, проте на його могилі дуже багато свіжих квітів. Хоча решта могил на цвинтарі теж доглянута, його місце поховання особливо виділяється.

"Свіжі квіти, тому що він мені не дарує, тепер я йому дарую", — пояснює його дружина.

Також на могилу вони принесли торт із нагоди дня народження Сергія. Цього дня йому могло б виповнитись 48 років, але вже ніколи не виповниться.

Варто зауважити, що Лісове кладовище уже багато років закрите для масових поховань, і там упокоюються лише ті, хто має сімейну могилу, або хто має особливі заслуги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як Лісове кладовище у Києві зараз виглядає з висоти пташиного польоту.