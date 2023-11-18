Ворог атакував Київ десятком "шахедів" і застосував хитрість: наслідки нічного удару по Україні

Це друга атака на Київ у листопаді

Під ранок суботи, 18 листопада, росія знову атакувала Україну. О 4.12 повітряна тривога стрімко охопила вісім областей у північній частині України, включаючи Київську область. Ворог атакував Київ "шахедами".

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Моніторингові пабліки писали, що ще до оголошення тривоги вибух пролунав на Чернігівщині, також повідомлялося, що вибух чули у Старокостянтинові Хмельницької області. Ймовірно, це був результат роботи ППО. Офіційної інформації з цього приводу наразі не було. Станом на 6:20 небо над Україною чисте.

Водночас ворог спробував безпілотниками атакувати Київ. Це друга атака БПЛА на столицю за цей місяць.

"Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними — баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі — майже десяток — були уражені на підступах до Києва", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як писав "Телеграф", у ніч проти 17 листопада росіяни також масовано атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Вибухи чули у кількох областях.