"Шахед" не пройде: сили ППО знищили майже три десятки ворожих безпілотників над Україною вночі

Країна-терорист не перестає атакувати мирні міста

З 20 години 17 листопада по 4 години суботи, 18 листопада, росіяни атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Охтарськ — рф) ударними БПЛА типу "Shahed". Загалом зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників, 29 із них було збито силами ППО, але в Одеській області є приліт.

Про це повідомляють Повітряні сили України. Уточнюється, що "шахеди" атакували у кілька хвиль групами у різних регіонах України.

У Повітряних силах поінформували, що до відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Нагадаємо, моніторингові пабліки писали, що минулої ночі вибух чули у Старокостянтинові Хмельницької області та на Чернігівщині. Зважаючи на все, це була робота ППО.

Як повідомили Сили оборони півдня, південні регіони ворог також атакував "шахедами". Силами протиповітряної оборони там було знищено 8 дронів: Миколаївська область — 6, по 1 на Херсонщині та Одещині.

"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.

Крім того, близько 10 "шахедів" ворог направив по Києву. При цьому росіяни запустили їх за складним маршрутом, БПЛА, щоб дістатися столиці, подолали майже 1000 км. Однак складні маневри ворога не завадили нашій протиповітряній обороні: всі повітряні цілі були збиті на підступах до Києва.

Як писав "Телеграф", це друга поспіль неспокійна ніч — 17 листопада росіяни також масовано атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Вибухи чули у кількох областях.