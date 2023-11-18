Опора для командирів та допомога солдатам: Зеленський, Залужний і не лише привітали сержантів ЗСУ (відео)

В умовах повномасштабної війни з російськими окупантами роль сержантського корпусу зростає і набуває нового значення

Щорічно 18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України. Свято було встановлено у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Українських сержантів уже привітав президент Володимир Зеленський та інші офіційні особи.

Зеленський зазначив, що день сержантів та старшин ЗСУ — особливе свято. Адже від них безпосередньо залежать сила та успішність усієї нашої армії.

"Надійні сержанти та старшини – це завжди опора для командирів і допомога солдатам та матросам. У наших Збройних Силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів та старшин. Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, вчать солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам та старшинам можна довіряти, армія нездоланна", — зазначив президент.

Привітав українських сержантів та старшин Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував їм за лідерство та вмотивованість.

"Ви — лідери, на яких тримаються Збройні Сили України. Ви ті люди, завдяки яким армія живе та приносить результат. Гордий бути з вами пліч-о-пліч у строю … Вітаю з вашим днем!", — написав головком.

Глава ГУР України Кирило Буданов також привітав сержантів ЗСУ. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами роль сержантського корпусу зростає і набуває нового значення.

"Сержант – це опора командира, його надійний помічник і лідер у колективі, який має досвід, навички, вміння та здатний повести за собою підлеглих. Завдяки вашій професійній майстерності, старанності та відданості своїй справі якісно виконуються завдання з різних напрямків діяльності у військових організаційних структурах Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — пише Буданов.

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав сержантів з професійним святом. Він зазначив, що вони перші помічники командирів і люди, які готують і ведуть за собою воїнів уперед до нашої Перемоги.

"Ви є дуже вагомою ланкою в системі управління Збройних Сил України. Я дякую вам за мужність. Я дякую вам за турботу про підлеглий особовий склад. Нехай Бог зберігає і дарує сили кожному з вас — бити ворогів і рухатися вперед", — написав він і опублікував відео про підготовку сержантів.

Привітав військових та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що сержант – це лідер для солдатів, взірець для підлеглих, опора для командира.

"Вітаю сержантський та старшинський склад зі святом. Дякую за вашу сміливість. Слава Україні", — написав Єрмак.

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