Ворог штурмує Мар’їнку та готується знову наступати на Авдіївку: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (карта)

Лише за минулу добу ворог на Донеччині провів майже сотню атак

Росіяни не припиняють спроб захопити Авдіївку. Ворог готується до третьої хвилі наступу, але ЗСУ готові давати відсіч.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Також росіяни намагаються атакувати і на Мар’їнському напрямі.

"Ми очікуємо третьої хвилі наступу – спроби ворога оточити Авдіївку. Чекаємо, готуємося. Мабуть, буде масове застосування техніки, тому що зараз ворог дещо знизив кількість авіаударів і знову погнав вперед піхоту. Тобто два дні фіксувалася невелика кількість техніки та йшли бойові підрозділи", — Пояснив Штупун.

Усього минулої доби зафіксовано 51 атаку на Таврійському напрямку (на Донеччині).

Крім Авдіївки, окупанти намагаються наступати і в районі Мар’їнки. Ворог невеликими групами йде вперед, але "топиться" об оборону ЗСУ. Усього за добу зафіксовано в районі Мар’їнки та Новомихайлівки 21 атаку.

Щодо ділянки фронту на південь від Водяного Донецької області, то там росіяни не мають успіху. Щобільше, у цьому регіоні збільшилася кількість дезертирів, яких ловлять загороджувальні загони.

"Поблизу Роботиного (на південь) і на захід від Вербового наші воїни успішно відбили три атаки", — розповів спікер.

Триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському напрямі, ворог зазнає втрат. Лише за минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" 456 росіян убито та поранено, а також знищено 19 одиниць військової техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи зможуть ЗСУ утримати Авдіївку. Український генерал Микола Маломуж дав свій прогноз розвитку ситуації на фронті.