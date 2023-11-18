Ворог штурмує Мар’їнку та готується знову наступати на Авдіївку: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (карта)
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Лише за минулу добу ворог на Донеччині провів майже сотню атак
Росіяни не припиняють спроб захопити Авдіївку. Ворог готується до третьої хвилі наступу, але ЗСУ готові давати відсіч.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Також росіяни намагаються атакувати і на Мар’їнському напрямі.
"Ми очікуємо третьої хвилі наступу – спроби ворога оточити Авдіївку. Чекаємо, готуємося. Мабуть, буде масове застосування техніки, тому що зараз ворог дещо знизив кількість авіаударів і знову погнав вперед піхоту. Тобто два дні фіксувалася невелика кількість техніки та йшли бойові підрозділи", — Пояснив Штупун.
Усього минулої доби зафіксовано 51 атаку на Таврійському напрямку (на Донеччині).
Крім Авдіївки, окупанти намагаються наступати і в районі Мар’їнки. Ворог невеликими групами йде вперед, але "топиться" об оборону ЗСУ. Усього за добу зафіксовано в районі Мар’їнки та Новомихайлівки 21 атаку.
Щодо ділянки фронту на південь від Водяного Донецької області, то там росіяни не мають успіху. Щобільше, у цьому регіоні збільшилася кількість дезертирів, яких ловлять загороджувальні загони.
"Поблизу Роботиного (на південь) і на захід від Вербового наші воїни успішно відбили три атаки", — розповів спікер.
Триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському напрямі, ворог зазнає втрат. Лише за минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" 456 росіян убито та поранено, а також знищено 19 одиниць військової техніки.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи зможуть ЗСУ утримати Авдіївку. Український генерал Микола Маломуж дав свій прогноз розвитку ситуації на фронті.