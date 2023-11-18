Як вночі сили ППО працювали по "шахедам": командувач показав вражаюче відео

Перший пуск і перше збиття від майбутнього сержанта

На ранок суботи, 18 листопада, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе, випустивши 38 БПЛА, з яких 29 знищили Сили оборони. Як це відбувалось, зокрема на півдні нашої країни, показав командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Знищив ворожий безпілотник майбутній сержант. Про це написав генерал у Telegram.

"На відео – нічна бойова робота на південному напрямку 18 листопада 2023 року", — написав командувач ПС ЗСУ.

На відео, як зауважив Микола Олещук, ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант – старший солдат Микола Салабуда, який є стрільцем-зенітником взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади.

"Це його перший пуск і перше збиття! Микола присвячує свій успіх побратимам, які нині відзначають День сержанта!" — зауважив генерал.

У Повітряних Силах повідомили, що загалом у південних регіонах було збито 8 ударних дронів. Миколаївська область — 6 і по одному в Херсонській та Одеській областях. Також вдало відпрацювало ППО на підступах до Києва, де знищило всі ворожі дрони.

Проте окупантам вдалось і влучили в енергетичний обʼєкт на Одещині та інфраструктурний на Запоріжжі. Водночас вибухи також чули на Харківщині та Чернігівщині.

Раніше "Телеграф" писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував нічний удар по Україні, оцінивши "пробу пера" росіян. Він зазначив, що це було промацування нашого ППО невеликими групами дронів та пусками Х-59, Х-31П.