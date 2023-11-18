"8 років бомбили Польщу": у мережі висміяли марення зрадника сальдо про "підступні плани ЗСУ"

Знає, звідки готується напад

Російський колаборант володимир сальдо виділився черговою абсурдною заявою про ймовірну провокацію з боку України. На його думку, Київ готує удар по території Польщі, у якому потім звинуватить росію.

Таку думку так званий "губернатор Херсонської області" озвучив в інтервʼю російському журналісту Івану Панкіну. Представник пропагандистських ЗМІ здивувався не на жарт, як й інтернет-користувачі, які висміяли слова колаборанта.

Відео з фрагментом інтервʼю, у якому сальдо наголосив, що нібито удари будуть нанесені по військовим базам Польщі, активно шириться мережею.

Він зазначив, що Україна "атакуватиме" далекобійними ракетами отриманими від НАТО. Наразі наша держава нібито переробляє їх на менший радіус дії, аби вдарити по сусідній країні, та наносить на них маркування рф.

"Я знаю, що режим Зеленського готує удар по базах у Польщі. Зараз вони переробляють далекобійні ракети, які НАТОвці дали, спеціально наносять російське маркування, щоб вдарити по Польщі та звинуватити росію", — видав скандально відомий колаборант.

Користувачі мережі висміяли абсурдні слова сальдо, зазначивши, що він забув випити пігулки перед ефіром та взагалі "8 років бомбили Польщу".

Пишуть люди й про те, що сальдо, певно, думаю, якщо на ракету Storm Shadow нанести напис "Калібр", то ніхто не зрозуміє, що це за боєприпас насправді.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що володимир сальдо був призначений "губернатором" Херсонської області після того, як росіяни провели на окупованих територіях України виставу, яка мала б імітувати вибори "глав нових регіонів".