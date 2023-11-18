Росіяни тільки імітують великий наступ? Експерт зробив неприємний прогноз

Росіяни встилають трупами поля під Бахмутом та Куп'янськом, тому що їм дуже потрібен успіх

Російське військове командування зараз інтенсифікувало бойові дії на багатьох ділянках фронту. Росіяни намагаються імітувати масштабні наступальні дії, хоча це зовсім не так.

Про це написав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, зараз найнебезпечнішою ділянкою фронту залишається Авдіївка.

"РОВ намагаються розповзатися ліворуч від залізниці, не маючи можливості ґрунтовно закріпитися праворуч. 9-а ОМСБр 1 АК кидається у напрямку Уманського з Водяного, а з Пісок намагаються тиснути на Першотравневе. Триває концентрація сил для чергової хвилі наступу, з метою прориву праворуч "залізниці", з наступним захопленням сіл Степове та Північне", – зазначив експерт.

М'ясні штурми поки що росіянам успіху не приносять

Росіяни також намагаються активно атакувати біля Бахмута та на Куп'янському напрямку, але там в них дещо інша функція. Так, під Куп'янськом терористи намагаються захопити пануючі висоти та прорватися до безпосередньо самого міста, але штурми незмінно закінчуються для них провалом. Маючи серйозний некомплект техніки, росіяни кидають у бій великі натовпи піхоти – ресурс, який має в очах генералів російської армії найменшу цінність.

Терористи продовжують тиснути на Куп'янському напрямку

Біля Бахмуту ситуація дає зрозуміти, що генералам дали наказ за будь-яку ціну демонструвати на цьому напрямку успіхи. Тому поля біля міста вщент завалені трупами росіян після хвиль "м'ясних штурмів". Основні напрямки атаки – Кліщіївка, яку терористи планують відбити, та Андріївка.

Росіяни намагаються відбити втрачені біля Бахмута позиції

"Вся лінія бойових зіткнень пожвавилася в останні тижні й інтенсивність дій каталізується командуванням російських військ у спробі промацати слабке місце в обороні Сил оборони України та піднести успіх на цій локації як якусь перемогу, епічне досягнення", – резюмував Коваленко.

Щобільше, експерт озвучив доволі невтішний прогноз. На його думку, скоріше за все, така активність російських військ на фронті не спаде аж до Нового року – росіянам конче потрібний хоч якийсь хороший для них результат на лінії фронту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти оцінили ситуацію біля Авдіївки. А росіяни вдалися на цьому напрямку до нової тактики – не від хорошого життя, а через надмірні втрати у техніці.

На думку естонських розвідників, терористи не відмовилися від бажання оточити Авдіївку навіть попри свої величезні втрати. А вот заходити у місто росіяни дуже бояться, оскільки його дуже добре укріпили.