"Більш адаптивні, ніж росіяни": міністр оборони Естонії оцінив ЗСУ у війні

Ця перевага є шляхом до успіху у війні

Україна продовжує боротьбу у війні, яку розвʼязала росія, та має сильних бійців, які можуть вибороти перемогу. Збройні сили України стали чемпіоном світу з комбінування різних видів зброї та стали більш адаптованими до війни, ніж армія росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він також зауважив, що ключовим зараз є саме питання того, скільки озброєння союзники можуть надати Україні та яку кількість вона може прийняти.

"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння — у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", — сказав Певкур.

На його думку, українські Сили оборони показують приклад швидкої адаптації та оперативно навчаються використовувати нове озброєння.

"Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", — додав міністр.

Естонський урядовець наголосив, що ця перевага є шляхом до успіху у війні, проте варто розуміти, що росія має перевагу у живій силі, яку навряд чи вдасться перевершити. У такому випадку ЗСУ мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.

"Це три ключові теми для перемоги та, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається росія", — підкреслив він.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Нутеталю в землі Бранденбур заявив, що російський диктатор володимир путін повинен негайно припинити свою агресію проти України та вивести війська з її територій. Це буде першим кроком для мирного завершення війни.