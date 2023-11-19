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Війна — день 634: ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, війська рф тиснуть на сході

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Настав новий день опору російським окупантам
Настав новий день опору російським окупантам

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Опір українців широкомасштабному російському вторгненню триває 634 дні. На фронтах дуже "спекотно": за добу відбувається понад півсотні бойових зіткнень та сотні обстрілів. Водночас ЗСУ просунулися на півдні країни, а саме на лівобережжі Херсонської області. Тим часом росіяни продовжують тактику повітряного терору, випускаючи проти українських міст групи ударних БпЛА.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Сили оборони відкинули окупантів за 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини, тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега, повідомила прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Інформацію за 16 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 631: українцям показали Black box ГУР, а росіяни використовують заборонену зброю

З даними за 17 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 632: ВСУ нарешті відтісняють ворога на лівому березі Херсонщини

Про те, що відбувалося 18 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 633: масштабна атака дронів, спроби штурмів окупантами Авдіївки та успіхи ЗСУ на Херсонщині

Теги:
#Україна #Росія #Війна