Евакуював побратимів із ЗСУ: на фронті загинув боєць "Російського добровольчого корпусу" (фото)

Вічна пам’ять воїну-захиснику

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Трагічна новина прийшла в сім’ю добровольця з "Російського добровольчого корпусу" із позивним "Бритва".

Про це повідомляє пресслужба "РДК". Чоловік загинув у бою за Україну наприкінці жовтня. Він мужньо тримав оборону на Авдіївському напрямку, але, на жаль, один із російських штурмів виявився для нього останнім. Він загинув, евакуюючи побратимів із ЗСУ.

"У своєму останньому бою саме він першим застрибнув у ворожий окоп, першим його зачищав і тримав оборону захоплених позицій від накатів супротивника. Протягом усього штурму виявив себе як відважний і надійний воїн. Згодом Бритва героїчно загинула від осколкових поранень, евакуюючи поранених", — Розповідають у РДК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 серпня у боях за нашу батьківщину загинув депутат Київської міської ради від "ЄС" Сергій Ільницький із позивним "Сокіл". Він був ветераном Збройних Сил України, учасником АТО та полковником у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем.