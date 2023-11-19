"Щоб у них бажання воювати не було": у ЗСУ назвали своє головне завдання на зиму

Робота над цим уже триває

У ЗСУ назвали одне з головних завдань Сил оборони на зиму 2023-2024. Нею буде перерізання логістичних шляхів армії супротивника.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. За його словами, ця робота вже йде.

"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", — сказав Фітьо.

Водночас військовий зазначив, що російські безпілотники залишаються великою загрозою для українських військ. На думку спікера, одним із варіантів боротьби з дронами – це знищення операторів БПлА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ офіційно підтвердили плацдарми на лівобережжі Херсонщини. За словами військових, під час боїв окупанти зазнали тяжких втрат у живій силі та техніці. Детальніше про це ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.