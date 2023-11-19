Пів року блукали руїнами села на лінії фронту: з-під Авдіївки евакуювали двох коней, зворушливе відео

Скакуни жили на фермі, яку розбомбили росіяни

Українці продовжують захищати від російської навали не лише своїх співгромадян, а й братів наших менших. Чергова така неймовірна подія сталася в Авдіївці, довкола якої зараз точаться запеклі бої.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції. За словами правоохоронців, їхній загін "Білі янголи" спільно з волонтерами здійснили евакуацію двох коней.

Двоє дорослих скакунів жили на фермі у селищі Ласточкине, що під Авдіївкою. На жаль, окупанти розбомбили її ще навесні 2023 року. Тоді там загинуло близько 300 різних тварин. Більшість коней, що вижили, були евакуйовані разом з власником.

"А ці два дивом залишились. Вони здичавіли та не давались у руки людям. За "мустангами" вирушили поліцейські та волонтери організації "Порятунок тварин Харків", серед яких був професійний конюх з власним конем.

План був такий: дичаки побачать собрата й підуть за ним.

Але по приїзді в Ласточкине коней не знайшли. Обшукали все – нікого. Тоді "білі янголи" вирушили у справах до Авдіївки і там побачили їх – витончені постаті на тлі руїн. У пошуках їжі, гнідки проскакали з п’ять кілометрів з села до міста.

Оскільки зв’язку не було, правоохоронці мерщій повернулися до волонтерів і вже разом наздогнали тварин", — йдеться у повідомленні.

Неймовірно, але план спрацював. Під звуки вибухів коні пройшли слідом за вершником у сусіднє село, звідки невдовзі їх евакуювали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна повернула підлітка, якого росія хотіла мобілізувати в армію.