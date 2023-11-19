"Тут без варіантів": у Повітряних силах прокоментували доручення Зеленського щодо тривог через МіГ-31

У які терміни приймуть рішення щодо тривог, поки невідомо

Рішення щодо повітряних тривог під час вильотів винищувачів МіГ-31К з аеродромів російських терористів ще не прийнято. Коли ж його приймуть, Повітряні сили відразу візьмуться до його виконання.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону. Так він прокоментував доручення президента Володимира Зеленського розібратися з МіГами, яке отримало Міністерство оборони.

"Було оголошено, що президент доручив знайти рішення і, я думаю, відбулися в такому невеликому колі обговорення цього питання. Буде таке рішення – Повітряні сили будуть виконувати. Тут без варіантів", – сказав він.

Ігнат зазначив, що він не володіє інформацією щодо термінів, у які буде прийнято рішення щодо тривог та винищувачів.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у Києві та інших містах припиняє роботу наземний громадський транспорт, а також наземні гілки метро. Окрім цього, закриваються торгові центри, кафе, ресторани, банки, лікарні та інші установи, припиняється навчальний процес у всіх закладах освіти. Іноді повітряна тривога через злети російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", затягується на кілька годин. Тому президент Зеленський дав військовим доручення розібратися із цим питанням.

Для довідки: ракети Х-47М2 "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може ".