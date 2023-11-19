Зміна командувача Медичних військ ЗСУ: Умєров пояснив своє рішення

Умєров назвав низку питань, які потрібно вирішити у Медичних військах

Заміна командувача Медичних військ Збройних сил України дійсно відбулася за поданням від міністра оборони. Причина заміни – проблеми у медвійськах, які вже багато разів обговорювалися у публічній площині.

Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, настав час вирішити проблеми із медичним забезпеченням ЗСУ.

Одним зі шляхів реформації Медичних військ Умєров назвав максимальну цифровізацію та суворе дотримання стандартів медичного забезпечення. Міністр також підкреслив важливість постачання якісних медичних засобів до армії – проблем з неякісними турнікетами в ЗСУ не повинно бути в принципі більше ніколи.

Окрім того, додав він, потрібно розбудувати систему навчання тактичної медицини за стандартами країн НАТО – та забезпечити усе це ресурсами. Ще один крок – впровадження усіх важливих медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів поранених бійців ЗСУ. Нарешті, потрібно зробити так, щоб військові медики могли передавати досвід один іншому.

"Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих", – пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість генерал-майора Тетяни Остащенко обійматиме цю посаду генерал-майор Анатолій Казмірчук.

Під час повномасштабного вторгнення медичні сили піддавалися критиці з боку активістів через використання неякісних китайських турнікетів. Як відомо, поломка цього пристосування в критичній ситуації може призвести до фатальних наслідків для військовослужбовців.