Окупанти атакують на одному з ключових напрямків: Сирський розкрив деталі

Українські захитстники продовжують боронизи рідну землю

Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту. Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках в останні дні суттєво загострилась.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський. Подробицями він поділився на своєму Telegram-каналі.

За словами генерал-полковника, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Українські захистники відбили атаки ворога.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Бійці ЗСУ дали відсіч супротивнику.

За словами Сирського, українська армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута.

Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські сили просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки). Російський "військор" стверджував, що українські сили відбили позиції біля залізниці біля Степового та контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.