Сталося вперше: росіяни на Донбасі застосували нову зброю

В росії приблизно на початку року почали виробляти аналоги американських плануючих бомб

Російські окупанти вперше завдали масованого авіаудару за позиціями українських захисників з використанням касетних бомб РБК-500. Їх модифікували у плануючі бомби.

Атаку противник здійснив у неділю, 19 листопада, в районі Старомайорського Донецької області. Про це розповіли у звіті аналітики ISW.

"Російські блогери заявили, що російські війська завдали великого авіаудару з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих у плануючі бомби, за українськими позиціями біля Старомайорського", - йдеться в публікації.

Проросійські "військори" уточнили, що цей удар став "першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї в модифікації бомби, що планує".

Військові експерти зазначали, що росія приблизно на початку року почала виробляти аналоги американських плануючих бомб. Як доказ, у березні 2023 року журналісти Defense Express публікували фото уламків, на яких можна дізнатися так званий аналог JDAM-ER. Про його існування вперше стало відомо на початку січня цього року.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект обладнання на основі технології GPS. Він перетворює прості вільнопадаючі бомби на всепогодні коректовані ("розумні") боєприпаси. JDAM складається з крил, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостового блоку, що має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Там знаходиться комп’ютер з навігаційним обладнанням.

Раніше "Телеграф" повідомив, що сили оборони продовжують утримувати ворога на багатьох ділянках фронту. Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася.