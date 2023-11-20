"Не маємо права опускати руки": Зеленський зробив заяву про тривалість війни

Війна триває вже майже два роки

Президент України Володимир Зеленський сказав, що війна в Україні не завершиться так швидко, як би хотілося. Незважаючи на це, українці не мають права опускати руки.

Про це президент заявив на зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі. Вони відвідали Україну.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, і чекають, що у подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам хотілося б, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", — зазначив глава держави.

Весною 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл. Тоді загинули оператор П’єр Закржевський та український фіксер (провідник, який працює у своїй країні та допомагає іноземним журналістам, — ред.) Олександра Кувшинова. Бенджамін Холл був тяжко поранений.

За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності та територіальної цілісності України президент відзначив Бенджаміна Холла орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Також Зеленський подякував Лаклані Мердоку за приїзд і підкреслив, що це дуже важливий сигнал підтримки в той час, коли фокус уваги світу розмитий іншими подіями.

Як повідомляв "Телеграф", раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, яка ймовірність того, що війна в Україні завершиться в 2024 році. Він уточнив, чого це залежить.