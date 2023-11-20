Чому голова Пентагону так раптово приїхав до Києва і що буде з військовою допомогою Україні - прогноз полковника

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", що може означати візит Ллойда Остіна

У понеділок, 20 листопада, до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Примітно, що візит відбувся напередодні 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", чому прибуття Остіна саме зараз є важливим кроком, а також — які військово-технічні запити України можуть бути задоволені в найближчому майбутньому.

"Інтенсивність боїв, навіть попри несприятливі погодні умови, не знижується. Ворог намагається перетягнути на себе ініціативу на полі бою, маючи величезну перевагу у живій силі. Ситуація складна. І ефективність Сил оборони України багато в чому залежить від ресурсів, від військової підтримки з боку партнерів. І той факт, що 20 листопада до Києва, напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", прибув міністр оборони США Ллойд Остін, це чудова історія", — упевнений Владислав Селезньов.

Він нагадує, що під час перебування Резнікова міністром оборони України кейс військово-технічної допомоги напередодні "Рамштайну" погоджували, як правило, у телефонному форматі. Тепер голова Пентагону особисто прибув до Києва. Декларуючи, що таким чином США продовжать нас підтримувати, займаючи в цьому провідну позицію, попри певні складнощі з виділенням необхідних коштів через внутрішньоамериканські політичні моменти.

"Сподіваємося, візит відбувається не просто заради візиту. І ми в результаті отримаємо необхідні ресурси. Зрозуміло, що голими руками зупинити російську навалу неможливо. Не кажучи вже про проведення дій щодо атаки та контратаки", — акцентує полковник.

Українська військово-оборонна промисловість у нинішньому стані не здатна повністю закрити всі потреби Сил оборони, продовжує експерт. Занадто велика інтенсивність бойових дій. Це потребує величезних ресурсів. І Захід не завжди справляється навіть із задекларованими поставками нам тих самих снарядів.

"У зв’язку з тим, що ворог все активніше використовує ракетно-дроновий терор, вже вицілюючи об’єкти критичної (включаючи енергетичну) інфраструктуру України, нам необхідно більше засобів ППО/ПРО. Як потужних типу Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba, так і тактичного рівня – типу зенітної самохідної установки (ЗСУ) Gepard. Є повідомлення, що близько 60 ЗСУ Gepard ми незабаром отримаємо. Уряд Йорданії свого часу закупив їх за 21 млн євро, а тепер перепродав за 120 млн. Відмінний бізнес. Втім, нам важливо, що ці самохідки зроблять наше небо більш захищеним”, – наголошує Владислав Селезньов.

За словами полковника, нам постійно потрібні артилерійські системи та боєприпаси до них. Як і дрони-розвідники, дрони-камікадзе, які здатні кардинально змінювати ситуацію на полі бою. Завжди є потреба у бронетехніці, системах РЕБ, традиційно важлива для нас тема авіації.

"Порадували нещодавні заяви нашого вищого військово-політичного керівництва, що ми готові діяти симетрично. І якщо ворог здійснюватиме ракетно-дроновий терор нашої енергосистеми, то й "відповідь" не затримається. Але тут нам потрібні ракети та дрони власного виробництва, бо західні партнери забороняють використовувати допомогу, яку вони надають, для атак по міжнародно визнаній російській території. Відповідно — тут ставка на власні розробки", — констатує Владислав Селезньов.