Міноборони уперше закупить для ЗСУ 300 000 індивідуальних обігрівачів, які до цього бійцям купували волонтери — Ярова

Держава закриє потреби військових, які раніше закривали волонтери

Міністерство оборони уперше від повномасштабного вторгнення закупить для ЗСУ індивідуальні обігрівачі (хімічні грілки). Про це в своєму телеграм каналі повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органи з тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Сьогодні було ухвалено рішення щодо закупівлі 300 000 індивідуальних обігрівачів. Розумію, що 300 000 – крапля в морі. Однак від початку повномасштабного вторгнення в номенклатурі закупівель Міноборони вперше з’явились такі необхідні речі. І це добре. Адже держава закриватиме потреби військових, які до сьогодні були на плечах волонтерів", — написала Ярова.

Завдяки хімгрілкам бійці зможуть обігрітись за будь-яких обставин. Це вкрай важливо на фронті, оскільки в умовах бойових дій не завжди є можливість розвести багаття, розпалити "буржуйку" чи окопні свічки.