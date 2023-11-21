Війна — день 636: бої на сході загострюються, а ЗСУ просуваються на Херсонщині

Оперативно про головне за добу

Попри похолодання і перші снігопади, бойові дії на фронті такі ж активні. Найбільш гарячою точкою на фронті залишається Авдіївка, яку окупанти намагаються взяти в кільце, проте завдяки зусиллям ЗСУ це їм не вдається. Істотне загострення також спостерігається на Куп’янському та Лиманському напрямках. Водночас ЗСУ має просування в Херсонській області і якщо інформація оглядачів підтвердиться, то може йтися про найбільш помітний успіх за останні місяці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Йде полювання на російські безпілотники. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, дрони постійно змінюють напрямки. Наразі вони загрожують Рівненській області.

"Увага! "Шахеди" з Хмельниччини та Житомирщини рухаються у напрямку Рівненщини!", – сказано у повідомленні.

00:25 Групи БПЛА російських терористів засікли за напрямком на Старокостянтинів та на Південний захід країни. Поки що нічого не повідомлялося про збиття або прильоти.

00:00 Окупанти знову влаштовують нічні обстріли з використанням БПЛА, кілька груп виявлено на півночі та в центральних областях. Крім того, було оголошено загрозу балістики на сході.

Про те, що відбувалося 18 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 633: масштабна атака дронів, спроби штурмів окупантами Авдіївки та успіхи ЗСУ на Херсонщині

Інформацію за 19 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 634: ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, війська рф тиснуть на сході

З даними за 20 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 635: окупанти штурмують на сході, а ЗСУ перерізають логістику росіян