Створили десятки таборів: у британській розвідці сказали, скільки викрадених українських дітей утримують у росії

Життя та свобода дітей у цих таборах знаходиться під величезною загрозою

Російські терористи утримують щонайменше 11 тисяч викрадених в Україні дітей на території рф у спеціальних таборах. Там українських дітей намагаються "перевиховати".

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Мова, кажуть британці, йде про мінімум 43 спецтабори, де утримують дітей.

"За наявними даними, щонайменше 11 тисяч українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій росії, за тисячі кілометрів від дому", – сказано у повідомленні.

Відзначається, що право на життя та свободу в цих дітей знаходиться під загрозою. Незрозуміло, що саме роблять з ними російські терористи. Але можна зрозуміти, що там українським дітям намагаються "промивати мозок" в улюбленому стилі російської терористичної пропаганди.

Більше про викрадення українських дітей на окупованих ворогом територіях читайте в публікації: "Дітей з тимчасово окупованих територій возять до соловйова і кажуть, що України вже немає, — Микола Кулеба".

Також ми писали про метод батога і медяника і розповідали, як депортованим українським дітям "промивають мізки".