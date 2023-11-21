Новий український дрон Backfire пройшов комісію Міноборони: ЗСУ отримають нового "птаха"

Військові на фронті вже провели понад 50 успішних місій із застосуванням нового БПЛА

Ударний безпілотник Backfire української розробки та виробництва пройшов комісію Міністерства оборони. Тепер очікується наказ на допуск безпілотника до експлуатації.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, цей дрон дуже стійкий до впливу російських засобів РЕБ.

"Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти. Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів", – написав він.

За словами Федорова, БПЛА уже пройшов випробування та використовувався на фронті останні два місяці. Військові ЗСУ здійснили щонайменше 50 успішних місій з використанням цього дрона.

Зараз розробники тісно співпрацюють зі зведеним загоном операторів БПЛА "Злі птахи" – фідбек від них допомагає удосконалювати "пташку". А після того, як дрон приймуть на озброєння, держава зможе офіційно закуповувати ці БПЛА та передавати їх до інших армійських підрозділів.

Раніше "Телеграф" розповідав про український БПЛА "Морок". Детальні характеристики "Морока" поки тримають в секреті. Росіяни вже заявляли про можливу атаку саме "Мороком" в кінці серпня по авіабазі "Сольци".

Також ми писали про безпілотні системи Altius-600. Це сучасний дрон і вельми універсальний. Його можна запускати з землі, повітря чи навіть з моря. Він може бути як розвідником, так і ударним дроном або радіочастотною приманкою чи ретранслятором зв'язку.