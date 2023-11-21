Агент "Безхатько": в ЦНС розповіли, кого на окупованих територіях вербують в інформатори

Агенти терористів полюють на проукраїнських мешканців ТОТ та родичів воїнів ЗСУ

Російські терористи на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України створюють потужну агентурну мережу з місцевих жителів. Інформаторів вербують серед місцевих безробітних та асоціальних елементів.

Про це повідомив Центр національного спротиву із посиланням на свої джерела в підпіллі. За даними ЦНС, терористи створили велику розгалужену мережу агентури, основне завдання якої – доноси.

Завербовані росіянами зрадники – переважним чином з-поміж місцевих безробітних, безхатьків, алкоголіків та асоціальних елементів – активно відпрацьовують свої тридцять срібників. Вони повідомляють терористам про місцевих мешканців, які мають проукраїнську позицію.

Також інформатори допомагають виявити колишніх учасників АТО/ООС та мешканців тимчасово окупованих територій, родичі яких воюють проти російських загарбників у складі Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф", на тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "главу митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та у тяжкому стані потрапив у реанімацію.

Також на території тимчасово окупованої російськими терористами Луганської області підірвали автомобіль, у якому знаходилися колаборанти. Обидва поплічники терористів, нажаль, поки що живі.