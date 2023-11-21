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Агент "Безхатько": в ЦНС розповіли, кого на окупованих територіях вербують в інформатори

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Агенти рф активно відробляють свої зрадницьки срібники Новина оновлена 21 листопада 2023, 05:58
Агенти рф активно відробляють свої зрадницьки срібники. Фото Центр національного спротиву

Агенти терористів полюють на проукраїнських мешканців ТОТ та родичів воїнів ЗСУ

Російські терористи на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України створюють потужну агентурну мережу з місцевих жителів. Інформаторів вербують серед місцевих безробітних та асоціальних елементів.

Про це повідомив Центр національного спротиву із посиланням на свої джерела в підпіллі. За даними ЦНС, терористи створили велику розгалужену мережу агентури, основне завдання якої – доноси.

Завербовані росіянами зрадники – переважним чином з-поміж місцевих безробітних, безхатьків, алкоголіків та асоціальних елементів – активно відпрацьовують свої тридцять срібників. Вони повідомляють терористам про місцевих мешканців, які мають проукраїнську позицію.

Також інформатори допомагають виявити колишніх учасників АТО/ООС та мешканців тимчасово окупованих територій, родичі яких воюють проти російських загарбників у складі Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф", на тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "главу митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та у тяжкому стані потрапив у реанімацію.

Також на території тимчасово окупованої російськими терористами Луганської області підірвали автомобіль, у якому знаходилися колаборанти. Обидва поплічники терористів, нажаль, поки що живі.

Теги:
#ЦНС #зрадники #Тимчасово окуповані території #Колаборанти #російські агенти