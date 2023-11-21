ISW: ЗСУ йдуть вперед на лівому березі Херсонщини, росіяни атакують під Кремінною та Бахмутом

Переважна частина "успіхів" росіян не підтверджена геолокацією, натомість успіхи ЗСУ можна побачити

Українські війська продовжують просуватися біля населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонської області, під Бахмутом, та контратакують під Авдіївкою. Водночас російські терористи атакують позиції Збройних сил України на південному заході від Бахмута, під Кремінною та на Авдіївському напрямку.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 20 листопада. За даними аналітиків, російські "воєнкори" скаржаться, що ЗСУ мають просування біля Кринок.

Геолоковані кадри атак терористів на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра показують, що росіяни завдають ударів по позиціях ЗСУ за допомогою ТОС-1А. Водночас українські сили почали атаки на Пойми та Піщанівку – є просування ЗСУ в цьому напрямку.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра

Російські терористи продовжують наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. За 20 листопада росіянам вдалося досягти невеликих успіхів під Кремінною.

Ситуація біля Кремінної

Водночас продовжуються активні бойові дії біля Бахмуту. Українські сили успішно штурмували позиції російських військ на південь від Бахмуту, натомість терористи зуміли досягти просування на південному заході.

Ситуація біля Бахмуту

Під Авдіївкою росіяни повідомляють про нібито прорив оборони ЗСУ біля промзони. Українські військові кажуть, що через погану погоду російські терористи змушені атакувати невеликими піхотними групами й просування на цьому напрямку не мають.

Бої за Авдіївку – ситуація

На Мелітопольському напрямку українські сили продовжують наступальні операції. Росіяни на цьому ж напрямку заявляють про вдалі контратаки, однак, підкреслюють аналітики, жодного підтвердження цих заяв окрім російської пропаганди немає.

Мелітопольский напрямок

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти оцінили ситуацію біля Авдіївки. А росіяни вдалися на цьому напрямку до нової тактики – не від хорошого життя, а через надмірні втрати у техніці.

На думку естонських розвідників, терористи не відмовилися від бажання оточити Авдіївку навіть попри свої величезні втрати. А вот заходити у місто росіяни дуже бояться, оскільки його дуже добре укріпили.