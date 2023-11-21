"Ми самі з цим впораємося": Зеленський зробив важливу заяву про фінансову допомогу від партнерів

Президент назвав головну умову повернення більшості переселенців до України

Фінансова допомога від західних партнерів у великій кількості Україні не знадобиться, якщо більшість українців, які залишили рідну країну на початку повномасштабного вторгнення росії, повернуться додому. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

Глава держави навіть озвучив головну умову, за якої люди почнуть повертатися до країни. Деталі український лідер розповів в інтерв’ю The Sun.

"Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України", — зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що українці, які повернулися з-за кордону, працюватимуть і сплачуватимуть податки. Ці гроші допоможуть закрити "основний розрив" у бюджеті України. Як результат, державі не знадобиться просити фінансову допомогу у США та європейських партнерів у такій кількості.

"Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні таку велику фінансову допомогу. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", — наголосив Володимир Зеленський.

Зараз у країні одним із найбезпечніших міст є Київ. Нині у столиці працює кілька видів протиповітряного захисту різного радіусу дії.

На думку представника ГУР Вадима Скибіцького, саме обмежені можливості української ППО стали однією з причин, чому росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, за словами президента України, рівень ППО в країні та готовність до ракетних погроз дозволяє дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Йдеться про відміну повітряних тривог через зліти ворожої авіації.