ЗСУ отримали дрони, надруковані на 3D-принтері: що вони вміють (фото, відео)

БПЛА має тривалість польоту до 6 годин

Україна отримала від американсько-української неурядової організації та німецької компанії Donaustahl GmbH надруковані на 3D-принтері БПЛА далекого радіусу дії Titan Falcon. Нині вони проходять випробування у суворих військових умовах.

"На замовлення американо-української неурядової організації німецька компанія Donaustahl GmbH виробляє 3D-надруковані БПЛА далекого радіусу дії Titan Falcon і постачає їх українським збройним силам. Три такі БПЛА вже виготовлені. Усі передані ЗСУ", — повідомила в соціальній мережі Х (раніше — Twitter ) приватна ініціатива, яка відстежує російсько-українську війну.

Defence Blog уточнює, що два із трьох переданих Україні безпілотників зараз проходять жорсткі випробування в умовах оперативної обстановки. ЗСУ перевіряють їх адаптивність та стійкість до різних умов місцевості.

Titan Falcon має тривалість польоту до 6 годин і дальність дії до 400 км. Його крила, горизонтальні стабілізатори та вертикальний стабілізатор повністю знімні. Під крилами БПЛА розміщені великі відсіки для встановлення VTX (відеопередавачів) та RX (радіоприймачів).

Дрон має обтічну носову частину для камери FPV, а також багаторівневий майданчик для встановлення панорамування/нахилу. На вибір пропонуються 3 варіанти закінчення крила (вгору, прямо або вниз). Замовник також може вибрати звичайний або V-подібний хвіст.

Технічні характеристики Titan Falcon:

розмах крил — 1,9 м;

площа крила — 4605 см2;

максимальна злітна вага – 6,6 кг;

крейсерська швидкість — 45-70 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фонд Сергія Притули, блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков зібрали за жовтень гроші на 101 безпілотник "Морок". Звітуючи, що дрони передають відповідним структурам, Притула зазначив, що відео від "пташок" потрібно чекати взимку.