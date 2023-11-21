Операція "Бумеранг": ЗСУ помстилися за удар по 128-й бригаді, знищено багато окупантів

Окупанти намагалися сховатись, але їм це не вдалося

ЗСУ відплатили росіянам за ракетний удар по бійцях 128-ї бригади на Запорізькому напрямку, в ході якого загинули 19 військовослужбовців. Наші воїни завдали "удару у відповідь" в день ракетно-артилерійських військ росії — 19 листопада.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр). Він уточнив, що удару по ворогові було завдано на Херсонщині під час нагородження. При цьому окупанти ретельно замаскували це місце, але це їм не допомогло.

"Відплата Бумеранг: 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно слідкуйте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім Бурденко", — написав Мадяр.

За його даними, загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу невідомі, оскільки росіяни ретельно приховують цю інформацію.

Нагадаємо, 3 листопада, росіяни завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, яку в одному місці на Запоріжжі зібрали для нагородження на честь Дня артилерії. Постраждали також місцеві мешканці. Пізніше з’явилася інформація, що комбриг Закарпатської бригади Дмитро Лисюк спізнився на захід, військовослужбовці чекали на нього понад пів години, а потім стався приліт. 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Лисюка відсторонено на час слідства.

Як повідомляв "Телеграф", 14 листопада міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у Міністерстві оборони України закінчили перевірку за фактом масової загибелі бійців 128-ї бригади. Трагедію відтворили похвилинно.